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А почему бы не установить в тоннелях турбины Уэльса? Предложение РЖД от студента из Севастополя
фото: GerdRohsDesign (pixabay.com)

А почему бы не установить в тоннелях турбины Уэльса? Предложение РЖД от студента из Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 14.11.2020

Студент четвертого курса Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета Иван Симонов предложил эффективный способ получения электроэнергии на железнодорожном полотне. В процессе решения кейса РЖД он предложил установить в тоннелях турбины Уэльса для преобразования изменяемых потоков ветра. Предложение, считают в Институте ядерной энергии и промышленности, интересное:

В мире уже используются подобные установки, но чаще вдоль автомобильных дорог. Автомобили, проезжая мимо, создают воздушный поток, и от этого вращаются ветроустановки. Для железнодорожного транспорта эта тема нова. Энергии должно хватить, например, на освещение тоннелей, — цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры «Возобновляемые источники энергии, электрические системы и сети» Павла Кузнецова.

Перспективным направлением для получения электроэнергии студент видит использование энергии ветра от движения от железной дороги, поскольку в современном мире особенно необходимо заботиться об экологии.

Я хочу внести свой вклад в возобновляемую энергетику. Когда я был на ENERGYNET 2019, меня еще больше заинтересовала возобновляемая энергетика, в частности водородная. Я также хотел бы принять участие в создании поездов на водороде, — говорит Иван Симонов.

СПРАВКА: Турбина Уэльса — воздушная турбина низкого давления, имеющая симметричную аэродинамическую поверхность лопаток, позволяющую им вращаться всегда в одну сторону, независимо от направления потока воздуха или жидкости. Принцип работы турбины Уэльса схож с принципом подъёма крыла самолета.

А почему бы не установить в тоннелях турбины Уэльса? Предложение РЖД от студента из Севастополя

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