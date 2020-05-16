А в Крым едут и едут: туристов не пугает обсервация

Полиция и Роспотребнадзор фиксируют значительное увеличение граждан, прибывающих в Крым. То ли на отдых, то ли по делам, то ли «домой». Тенденция очевидна и для пунктов пропуска с Украиной, и для Крымского моста.

Фиксируем немного увеличение транспортных средств, проезжающих через Крымский мост. 2 570 единиц за вчера прибыло, 37 не допустили – это тоже большое число по сравнению с остальными днями. 2 890 транспортных средств на выезд и 17 на выезд допущено не было, — рассказал на очередном заседании оперативного штаба зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Глава РК Сергей Аксёнов также отметил, что в Крым не пропустили четыре автобуса с вахтовиками. Он поручил полиции не пропускать любые автобусы, перевозящие организованные группы людей.

На мосту вахтовиков и организованные группы, которые сюда везут не важно с какой целью – всех заворачиваем назад. Никто из вахтовиков, организованными группами, на территорию Крыма не попадет. Если бы была уже какая-то необходимость, написали бы письмо. Еще могу понять тех руководителей предприятий, кто пишет, что готов за свой счет разместить сотрудников в обсерваторе на две недели, хоть какая-то логика есть, — сказал Аксёнов.

Напомним, пока действуют положения указа Главы Республики о режиме «повышенной готовности» и об организованных группах приезжих (под запретом), и о «туристах». Интересно, что в соцсетях давно тиражируются «рецепты» обхода таких положений. Приезжие имеют при себе командировочные удостоверения, документы, подтверждающие собственность (в том числе и договоры аренды). Таким образом можно избежать обязательной двухнедельной изоляции в обсерваторах.

Не пугает такая перспектива и крымчан, возвращающихся с Украины.

Вчера 38 человек пересекло границу, поэтому нам срочно надо наращивать коечную мощность обсерваторов, — отметила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, также увеличился поток авиа и железнодорожного сообщения.