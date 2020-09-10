А ведь сезон еще не закончился! Пляжи Евпатории открыты и к ним у проверяющих претензий нет

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторинг крымских пляжей. Накануне сотрудники министерства, совместно с представителями администрации проверили 25 пляжей в Евпатории.

Бархатный пляжный сезон в Крыму продолжается, поэтому, в фокусе внимания, по-прежнему, соблюдение на пляжах санитарных требований, связанных с риском распространения новой короновирусной инфекции. Согласно требованиям, на пляжах установлены средства для санитарной обработки рук, по графику обрабатываются санитарные зоны и пляжное оборудование. Также, на всех пляжах обеспечено дежурство матросов-спасателей, на каждом входе установлены информационные щиты, осуществляется своевременная уборка территории пляжа и вывоз мусора, — сообщили в минкурортов РК.

На большей части пляжей региона обеспечены условия для отдыха маломобильных групп населения. На пляжах установлены пандусы, специальные трапы в море, предусмотрены комфортные раздевалки, оборудованы места отдыха в тени.

Традиционно, пляжи Евпатории предлагают разнообразный отдых для детей. Так, в центре Евпатории на пляже «Горький детский» работает детский уличный кинотеатр, по выходным работают аниматоры, которые предлагают маленьким посетителям творческие занятия и подвижные игры. Для активного отдыха на пляжах города есть площадки для игр в пляжный футбол и для занятий йоги, — отметили в минкурртов.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте, а также в Симферопольском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Фото: минкурортов РК.