В Севастополе стартовал пляжный сезон

К купальному сезону операторы благоустроили территории: подсыпали гальку, восстановили твердое покрытие, отремонтировали и покрасили кабины для переодевания, навесы и другие элементы. Водолазы обследовали дно, в лабораториях изучили пробы морской воды и грунта. Особое внимание при подготовке уделялось оснащению пляжей оборудованием для маломобильных групп населения. На пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут работать матросы-спасатели.

Также отмечалось, что с целью обеспечения безопасности на пляжах Севастополя и в рамках подготовки к пляжному сезону проводился ежедневный мониторинг на предмет выброса нефтепродуктов и принятие мер по их сбору.

источник: РИА Новости Крым