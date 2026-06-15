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В Севастополе стартовал пляжный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 10:59 15.06.2026

В понедельник, 15 июня, в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа. По информации департамента городского хозяйства Севастополя, все пляжные зоны оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения. Из перечня пляжей в этом сезоне, по информации ведомства, исключили два — «Вязовая Роща» и «пансионат Изумруд».

К купальному сезону операторы благоустроили территории: подсыпали гальку, восстановили твердое покрытие, отремонтировали и покрасили кабины для переодевания, навесы и другие элементы. Водолазы обследовали дно, в лабораториях изучили пробы морской воды и грунта. Особое внимание при подготовке уделялось оснащению пляжей оборудованием для маломобильных групп населения. На пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут работать матросы-спасатели.

Также отмечалось, что с целью обеспечения безопасности на пляжах Севастополя и в рамках подготовки к пляжному сезону проводился ежедневный мониторинг на предмет выброса нефтепродуктов и принятие мер по их сбору.

источник: РИА Новости Крым 

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