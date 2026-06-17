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Летом в Севастополе на пляжах ежедневно дежурят более 40 спасателей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Летом в Севастополе на пляжах ежедневно дежурят более 40 спасателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:12 17.06.2026

Севастопольские спасатели полностью готовы к летнему сезону. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя. Каждый день на круглосуточном дежурстве находятся 11 единиц спецтехники, три плавсредства и до 47 человек личного состава. На случай серьезных происшествий в резерве держат еще 11 пожарных и спасательных машин, пять плавсредств и 159 спасателей и пожарных.

Вся техника, оборудование и плавсредства прошли техническую проверку — все в рабочем состоянии. С начала года спасатели провели 18 учений: отрабатывали тушение лесных и ландшафтных пожаров, спасение в горах и на воде, ликвидацию последствий ДТП и действия в других нештатных ситуациях.

Сотрудники регулярно беседуют о правилах безопасности с севастопольцами. Особое внимание уделяют сельской местности. Спасатели объясняют, как вести себя в пожароопасный период, чтобы не случилось беды. В начале июня специалисты поисково-спасательного отряда на море провели традиционные занятия для операторов пляжей и рассказали, как правильно обеспечивать безопасность отдыхающих во время купального сезона.

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В мае водолазы очистили дно у пляжной зоны лагеря «Ласпи» от опасных предметов и подготовили его к приему детей. Вдоль всего побережья от мыса Лукулл до мыса Сарыч спасатели проверили и заменили 40 предупреждающих табличек. А перед летними каникулами для школьников и студентов провели «Живые уроки по безопасности» — всего с начала 2026 года провели 20 таких занятий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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