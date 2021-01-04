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А вот и «космические фото» Керчи
Фото: Instagram

А вот и «космические фото» Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 14:07 04.01.2021

Накануне мы показали фото Симферополя из космоса (и рассказали о нем), а сегодня российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится в составе экипажа МКС, обнародовал в своем Instagram «космические фото» Керчи.

Мы снова возвращаемся в Крым в рамках «Новогодней России», на этот раз нас встречает город-герой Керчь. Это уникальный город не только полуострова, но и всей России. Среди историков Керчь известен, как город-музей под открытым небом. Есть ли среди моих подписчиков жители этого города? Как у вас дела, как Новый год встретили? – пишет российский космонавт.

А вот и «космические фото» Керчи

Ответ не замедлил ждать:

Всё отлично! Новый год — супер! Правда, жарко очень: +13. Всем счастья!

А еще подписчики Кудь-Сверчкова просят сделать «космическое фото» Алушты. Ждем :-)

А вот и «космические фото» Керчи

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