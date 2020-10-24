Адалары в МДЦ «Артек» осветила тысяча свечей. В память о герое-артековце Амет-Хане Султане

Торжественной церемонией на скалах Адаларах в Международном детском центре почтили память дважды Героя Советского Союза, артековца 1935 года Амет-Хана Султана. В канун столетия героя отряды детской морской флотилии совершили особый выход к Адаларам, одному из главных природных и исторических символов «Артека». Вместе с вожатыми дети установили тысячу лампад на малой скале. Вечером лампады были зажжены, образовав цифру 100, которую видно с высоты мирного неба, ради которого жил, сражался и погиб артековец Амет-хан Султан.

Амет-хан Султан родился в Крыму, в Алупке 25 октября 1920 года. 9-го мая 1935-го на национальном крымском празднике «Хыдырлез» юноша за призовое место в борьбе «Куреш» был награжден путевкой в «Артек». В очерках, посвященных его жизни, пишут: отдыхая в лагере, Султан впервые в жизни увидел самолет, и с той поры подростка захватили мечты об авиации. Вернувшись из «Артека», он засматривался теперь на вершину горы Ай-Петри и представлял себя летающим высоко среди птиц. Мечты о полетах привели парня в аэроклуб. Войну Амет-Хан встретил в небе над Молдавией в звании младшего лейтенанта истребительного полка, — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

История «крымского орла» передается от поколения к поколению артековцев: за время войны Амет-хан Султан совершил 603 боевых вылета, провел 150 воздушных боев, в которых сбил лично 30 и в составе группы еще 19 самолетов противника. За время летной работы он освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 часов. Погиб Амет-хан Султан при испытании самолета 1 февраля 1971 года.

23 октября, в канун 100-летия со Дня Рождения героя, артековцы с гордостью присоединились к памятной акции в его честь. Более ста человек вышли в море большой артековской флотилией: на шлюпках, ботике и шхуне «Святая Татьяна». В совместном выходе был торжественно спущен на воду памятный венок. А вечером тысячи огней, зажженных артековцами, осветили Адалары как символ памяти о павших за Родину.

Артековцы бесстрашно защищали Родину в Великой Отечественной войне. Среди них – дважды герой Советского Союза Амет-хан Султан. В год столетия мы отдаем дань уважения уникальному летчику не только словами, но и поступками. К 75-й годовщине Великой Победы на Аллее героев-артековцев установлен бюст Амет-хана Султана. Все знаковые места в «Артеке» связаны между собой традицией памяти и уважения к истории. Уверен, артековцы, которые принимают участие в церемонии на Адаларах, почувствовали это всем сердцем. Вместе они преодолели путь до скал на шлюпках. Это еще больше сплотило ребят, а пример Амет-хана Султана придал им силы духа, смелости, целеустремленности. Из личных успехов сегодняшних артековцев будут складываться достижения нашей страны, а значит дело героев, чью память мы чтим, будет жить вечно, — цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Конастина Федоренко.

Школьники из разных сел и городов Крыма и Севастополя с детства знакомы с именем Амет-хана Султана, в его честь названы улицы, установлены памятники и мемориальные таблички. Но именно в «Артеке» юные крымчане и севастопольцы впервые объединились в памятной акции, представляя молодое поколение всей республики. По словам ребят, это помогло им почувствовать сопричастность к истории своей малой родины, всей большой страны и к истории «Артека», в полуторамиллионной семье которого такие храбрые и героические люди, как Амет-Хан Султан.

Мы дружно вышли в море целым рядом шлюпок, такое нечасто бывает! Это волнительно, ново и потрясающее, – поделился Валера Ботян из Симферополя. – Больше всего меня удивляет не какой-то конкретный факт из жизни Амет-хана Султана, а вся его жизнь. Мужество и любовь к своей стране ценятся во все времена, и я думаю, что для нашего поколения артековцев он такой же герой, каким был для своих современников.

Памятные мероприятия к столетию Амет-Хана Султана в «Артеке» продолжатся 24 октября – дети и вожатые возложат цветы к бюсту на Аллее героев-артековцев.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»