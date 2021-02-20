Adidas Yeezy Boost 350 — кроссовки для тех, кто не привык экономить на качестве

Adidas Yeezy Boost 350… У тех, кто знает толк в обуви для активного времяпрепровождения, эта модель крупнейшего производителя спортивной одежды в Европе вызывает бурные эмоции. Что уж там… мало какие кроссовки могут встать рядом с Yeezy Boost с точки зрения скорости роста популярности от момента создания до покорения мирового рынка такого рода товаров. Кто-то скажет, что ситуация разворачивалась так, а не иначе в первую очередь потому, что к «рождению» кроссовок руку приложил кумир миллионов рэпер Канье Уэст. Не поспоришь, но! Факт-то остаётся фактом — с «родителем» Yeezy Boost, разумеется, повезло, но не будь они по-настоящему качественными, согласитесь, не значились бы они в «любимцах» у спортсменов (и у профессионалов, и у любителей) по всему миру вот уже на протяжении нескольких лет.

Чем же так примечательны кроссовки Adidas Yeezy Boost 350? Преимуществ перед многочисленными «коллегами», скажем сразу, много. Конечно, это тот самый случай, когда лучше один раз проверить на практике обувь, чем рассказать о ней. Однако, повод к покупке этих кроссовок — к слову, Adidas Yeezy Boost 350 на сайте adidas-yeezy.ru представлен во всех возможных вариантах — дадим прямо сейчас. Ведь предупреждён — значит вооружен, что буквально значит — шансы сделать правильный выбор при большом ассортименте возрастают в разы.

Adidas Yeezy Boost 350 — и дышат, и заботятся

Так, на каких параметрах «держится уникальность» Adidas Yeezy Boost 350? Основных параметров, которыми отличаются эти кроссовки от большинства себе подобных, три. Мало? Возможно, но именно эта тройка делает Yeezy Boost однозначными лидерами рынка спортивной обуви. А именно:

создатели Yeezy Boost позаботились о том, что в этих кроссовках ноги в буквальном смысле слова дышали. Не сочтите за пафос, но климат-контроль в этой модели Adidas отменная — система циркуляции воздуха отлажена так, что в них комфортно в любых условиях. Будь-то активные спортивные нагрузки или же режим использования, когда кроссы носят как обычную обувь.

позаботились о том, что в этих кроссовках ноги в буквальном смысле слова дышали. Не сочтите за пафос, но климат-контроль в этой модели отменная — система циркуляции воздуха отлажена так, что в них комфортно в любых условиях. Будь-то активные спортивные нагрузки или же режим использования, когда кроссы носят как обычную обувь. Yeezy Boost — кроссовки, защищающие стопы своих хозяев от тех самых пресловутых травм «на ровном месте». Система амортизации продумана до мелочей:

Важное отличие амортизационной системы adidas yeezy boost original в том, что она представляет собой не классический вспененный полимер, а полимер с добавлением энергосберегающих капсул (система boost), которые гарантируют сохранение изначальных свойств подошвы в течение долгого времени вне зависимости от внешних обстоятельств и степени нагрузки, — поясняют специалисты интернет-магазина кроссовок Adidas Yeezy.

Создатели Yeezy Boost, разрабатывая кроссовки, особое внимание также уделили их внутренней составляющей. Вставки из материала Clarino и стелька из хлорофилловой пены обеспечивают комфорт при носке. Другими словами, натоптыши, мозоли, раздражение хозяевам Yeezy Boost не грозят.

Всё это значимые моменты — не так ли? Тем более, если учесть, что большинство покупателей этих кроссовок используют их потенциал по максимуму.

К отличительным преимуществами Adidas Yeezy Boost также можно отнести:

износостойкость. Обувь выполнена из таких высокопрочных материалов как неопрен, кожа, полиуретан.

кроссовки лёгкие.

верхняя часть кроссовок, созданная из фирменного текстиля Primeknit, принимает форму ноги.

Adidas Yeezy Boost 350 — и нашим, и вашим



«И нашим, и вашим» — в прямом смысле слова! Кроссовки Adidas Yeezy Boost рассчитаны как на мужчин, так и на женщин.

Они создаются как в нейтральных, так и в ярких расцветках.

А ещё дизайнеры, диктующие современную моду, в один голос утверждают, что Yeezy Boost — это обувь, которую можно носить практически с любой одеждой (даже платья, как ни удивительно, тоже значатся в этом перечне!). Как результат, людей, на ногах которых красуется именно эта модель кроссовок Adidas, можно встретить повсеместно: и в спортзалах, и в офисах, и на торжественных мероприятиях, и в каждодневной бытовой обстановке.

Adidas Yeezy Boost 350 — ложка дёгтя

Ну а как же без неё! Впрочем, эта самая ложка дёгтя в случае с Adidas Yeezy Boost касается не столько самих кроссовок, сколько их безудержно растущей популярности. Эту спортивную обувь подделывают самым активным образом. Мошенники выпускают Yeezy Boost многочисленными партиями, так что нарваться на фальшивку сейчас очень просто.

Что делать? Рекомендация одна: хотите получить настоящее удовольствие от этой модели Adidas — не гонитесь за дешевизной и ищите свою пару легендарных кроссовок в интернет-магазинах, реализующих оригинальные Yeezy Boost и дающих фирменную гарантию качества на свой товар.