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Аэропорт Краснодара заработает, а вот Симферополя — нет
Фото: https://new.sipaero.ru/presscenter/gallery/

Аэропорт Краснодара заработает, а вот Симферополя — нет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Аэропорты Крыма 13:54 13.12.2023

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта, — говорится в сообщении.

А что же Симферополь? Воздушные ворота Крыма, как и ряд аэропортов юга и центра страны (Элисты, Воронежа, Белгорода, Анапы, Геленджика) остаются закрытыми.

Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности, — прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

 

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