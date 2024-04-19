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Пока не работает, но его развивают — аэропорт «Симферополь»
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Пока не работает, но его развивают — аэропорт «Симферополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 19.04.2024

О том, что аэропортовый комплекс «Симферополь» развивают, сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

На сегодня строительная готовность составляет 99%. Планируется установить пассажирский перрон с комплексом противообледенительной обработки, рулежные дорожки, трансформаторные подстанции, внутрипортовые проезды, модульные здания перронных служб, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, также будет налажена работа системы метеорологического и радиотехнического обеспечения полетов и аварийно-спасательной станции.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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