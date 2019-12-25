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Афишные тумбы на ул. Большая Морская останутся на своих местах
фото: пресс-служба Правительство Севастополя

Афишные тумбы на ул. Большая Морская останутся на своих местах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:18 25.12.2019

Напомним, ранее специалисты ООО «Горсправка» озвучили обращение к властям с просьбой не рушить афишные тумбы, которые уже несколько десятилетий (они были установлены в начале 50-х годов) являются своеобразным символом ул. Большая Морская — здесь. И вот сегодня стало известно: Наблюдательный совет принял решение оставить тумбы на тех же местах. Однако выяснилось, что конструкции находятся в частной собственности, при этом город не получает средств за аренду.

Афишные тумбы решили оставить, но для собственника они являются источником дохода, при этом ни одного рубля в бюджет города за аренду земельных участков под ними город не получает. Мы собираемся выдвинуть требования к компании – тумбы должны быть приведены в соответствующий вид: в идеально белом состоянии, с идеальными краями. Территориально мы их передвигать не собирались, и не будем. Тумбы останутся на месте, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  вице-губернатора Владимира Базарова.

 

Афишные тумбы на ул. Большая Морская останутся на своих местах

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