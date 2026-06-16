Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Агент СБУ сливала Киеву данные о работе крымских научных учреждений
Новости Республики
Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
фото: © ФСБ РФ

Агент СБУ сливала Киеву данные о работе крымских научных учреждений

Опубликовал: news-parser в Происшествия 13:04 16.06.2026

В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным силовиков, уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора женщина собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.

Узнайте больше:  Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал женщину.

Ранее силовики задержали жителя города Рыбинск Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб.

источник: РИА Новости Крым
Просмотры: 6

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.