Агент СБУ сливала Киеву данные о работе крымских научных учреждений

В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным силовиков, уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора женщина собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал женщину.

Ранее силовики задержали жителя города Рыбинск Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб.

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