Агент СБУ собирал данные о Крымском мосте, работая на железной дороге

в Крыму, работал монтером железнодорожного пути и собирал сведения о воинских перевозках на станциях Керчь и Тамань. Об этом он рассказал на допросе, видео которого распространила пресс-служба УФСБ по региону, сообщившая ранее о задержании двух агентов спецслужб Украины.

По словам задержанного, он передавал сотруднику СБУ, который представился Гетманом, через мессенджер фотографии и координаты систем ПВО.

Так как я работаю монтером пути, я всегда езжу на станцию Тамань. Иногда я видел, как там стояли в ожидании отправки военные эшелоны. Я примерно сопоставлял время и что находилось в этих эшелонах, а потом уже писал Гетману и отправлял. Потом и координаты, он мне объяснил, как это сделать, — цитирует задержанного ТАСС.

Еще один задержанный сообщает на видео, что прибыл в Крым с целью ведения шпионской деятельности в интересах Украины. Обосновавшись в Севастополе, он передал представителям Главного управления разведки (ГУР) МО Украины более трех десятков фото и координат военных объектов.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена в форме шпионажа) и 276 (шпионаж) УК РФ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: ТАСС