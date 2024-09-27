Агент СБУ собирал данные о Крымском мосте, работая на железной дороге

По словам задержанного, он передавал сотруднику СБУ, который представился Гетманом, через мессенджер фотографии и координаты систем ПВО.
Так как я работаю монтером пути, я всегда езжу на станцию Тамань. Иногда я видел, как там стояли в ожидании отправки военные эшелоны. Я примерно сопоставлял время и что находилось в этих эшелонах, а потом уже писал Гетману и отправлял. Потом и координаты, он мне объяснил, как это сделать, — цитирует задержанного ТАСС.
Еще один задержанный сообщает на видео, что прибыл в Крым с целью ведения шпионской деятельности в интересах Украины. Обосновавшись в Севастополе, он передал представителям Главного управления разведки (ГУР) МО Украины более трех десятков фото и координат военных объектов.
Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена в форме шпионажа) и 276 (шпионаж) УК РФ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: ТАСС
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