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Аграрии для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Аграрии Крыма для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 14:38 15.07.2024

О том, что капельное и дождевальное орошение помогает аграриям Крыма увеличить урожай, сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, оценив результаты орошения в Республике Крым.

Это, безусловно, прорыв. За последние 5 лет наибольшие площади мелиорируемых земель введены в Красногвардейском, Джанкойском, а также Бахчисарайском районах. Стоит отметить, что в этом году, благодаря такому поливу, урожайность овощей увеличится до 50-70%. Планом водопользования на 2024 год предусмотрено орошение более 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых и зернобобовых, овоще — бахчевых, технических, кормовых культур, а также многолетних насаждений, — цитирует пресс-служба Алиме Зарединову. 

По словам врио министра сельского хозяйства Республики Крым, важнейшей задачей для обеспечения роста объемов производства сельскохозяйственной продукции является увеличение площади орошаемых земель.

Данная задача решается, в том числе, в рамках реализуемых мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства.

Мелиорация – приоритетное направление в Республике Крым, поэтому оно активно поддерживается со стороны государства. Так, за 2015-2023 годы объем государственной поддержки по данному направлению составил почти 1,7 миллиардов рублей. Указанные средства позволили ввести в эксплуатацию порядка 20 тысяч гектаров земли. В этом году запланирована господдержка в размере 200 миллионов рублей. На сегодняшний день Крым достиг хороших результатов в расширении орошаемых площадей, но их необходимо наращивать ещё, — отмечают врио министра.

Аграрии Крыма для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение Аграрии Крыма для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение Аграрии Крыма для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение Аграрии Крыма для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение Аграрии Крыма для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение Аграрии Крыма для увеличения урожая используют капельное и дождевальное орошение

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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