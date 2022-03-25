О том, что аграрии в Крыму засеяли 32,3 % планируемой площади ранних яровых культур, сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова в рамках рабочей поездки в Красногвардейский район.

На сегодня посеяно 57,6 тысяч гектаров из запланированных 178 тысяч гектаров. Из них план сева ранних яровых на зерно составляет 78 тысяч га, фактически посеяно более 28 тысяч гектаров или 36 %. В текущем году аграрии планируют увеличить площадь сева кориандра на 15 %, горчицы на 36 %, льна на 10%, — цитирует пресс-служба врио главы ведомства.

В ходе рабочего выезда Алиме Зарединова совместно с главой администрации Красногвардейского района Василием Грабованом осмотрели производственные мощности растворного цеха, а также ознакомились с технологией внесения жидких удобрений на ООО «Чапаева-2».

На предприятии пояснили, что в этом году начали подкормку посевов жидкими удобрениями, которые изготавливаются прямо на предприятии, благодаря приобретенному в этом году растворному узлу Рукос Подольской компании «N-agro». Преимущества внесения жидких удобрений, по информации руководства предприятия существенны: выше концентрация действующего вещества, меньше потребности во влаге, более доступные «готовые» для растений формы действующих веществ, максимально высокая степень равномерности внесения, наименьшие потери, универсальность, более высокая экологичность.

В рамках мероприятия Алиме Зарединова также проконтролировала сев гороха.

В этом году наши аграрии планируют посеять более 21 тысячи гектаров этой культуры. На сегодня план выполнен на 26%, засеяно 5,5 тысяч гектаров. В прошлом году валовый сбор гороха составил 35,5 тысяч тонн, — заявила врио министра.

На ООО «Чапаева-2» под озимый сев 2021 года было посеяно 3200 гектаров. Преимущественно сорта российской селекции. Под яровой сев 2022 года будут посеяны такие культуры, как подсолнечник, лён, горох, нут, овёс.

В ходе выезда в Красногвардейский район Алиме Зарединова также посетила ООО «Большевик Агро». Предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке. ООО «Большевик Агро» также занимается производством кормовой базы под собственное молочное скотоводство.