Агрессивные пациенты пошли... Росгвардейцам в Севастополе дважды пришлось вставать на защиту медиков

В Севастополя, сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка на охраняемом объекте.

Днём на пульт централизованного наблюдения Росгвардии поступил сигнал тревога с одного из медицинских учреждений. На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд группы задержания Управления вневедомственной охраны Росгвардии. К прибывшим правоохранителям обратилась администратор медицинского учреждения и рассказала, что 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения угрожал персоналу и выражался нецензурной бранью, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

Урезонить скандалиста смогли лишь сотрудники Росгвардии. Они доставили агрессивного гражданина в отдел полиции Но вечером же он совершил аналогичное правонарушение – вновь явился в медицинское учреждение. Мужчина выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания медиков. Наряд Росгвардии приехал в считанные минуты, нарушителя снова передали в отдел полиции.

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