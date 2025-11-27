Прямо сейчас:
Росгвардейцы в Севастополе задержали нетрезвого дебошира - дважды за сутки
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:00 27.11.2025

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским правонарушителя, который с интервалом в сутки устраивал противоправные действия в Гагаринском районе Севастополя.

Первый инцидент произошел ночью, когда на пульт централизованного наблюдения поступила информация из охраняемого ресторана в Гагаринском районе. По словам администратора, мужчина не захотел покидать заведение после закрытия и устроил скандал. Он стал оскорблять работников и демонстративно курил в помещении. Прибывшие на место росгвардейцы вывели посетителя и передали его полицейским.

Следующим вечером сигнал тревоги пришел из питейного заведения того же района. 37-летний Севастополец снова употребил алкоголь и в нецензурной форме оскорблял и угрожал всем, кто попадался на глаза.  Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ведомства. 

Установлено, что ранее мужчина неоднократно попадался в поле зрения правоохранителей за подобное поведение в общественных местах.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

