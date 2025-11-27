Росгвардейцы в Севастополе задержали нетрезвого дебошира — дважды за сутки

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским правонарушителя, который с интервалом в сутки устраивал противоправные действия в Гагаринском районе Севастополя.
Первый инцидент произошел ночью, когда на пульт централизованного наблюдения поступила информация из охраняемого ресторана в Гагаринском районе. По словам администратора, мужчина не захотел покидать заведение после закрытия и устроил скандал. Он стал оскорблять работников и демонстративно курил в помещении. Прибывшие на место росгвардейцы вывели посетителя и передали его полицейским.
Следующим вечером сигнал тревоги пришел из питейного заведения того же района. 37-летний Севастополец снова употребил алкоголь и в нецензурной форме оскорблял и угрожал всем, кто попадался на глаза. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Установлено, что ранее мужчина неоднократно попадался в поле зрения правоохранителей за подобное поведение в общественных местах.
источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Росгвардия в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Росгвардия в Севастополе