В Севастополе росгвардейцы вернули потерявшуюся пенсионерку домой
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

В Севастополе росгвардейцы вернули потерявшуюся пенсионерку домой

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:50 02.10.2025

Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю помогли вернуться домой 79-летней пенсионерке, которая потерялась.

Днем в правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратились обеспокоенные родственники разыскиваемой женщины. Было установлено, что пенсионерка ушла из дома в полдень и не вернулась. Сотрудники Росгвардии уточнили характерные черты пенсионерки, приступили к поиску пропавшей и принялись обследовать близлежащие районы. Женщину искали как на близлежащей территории в Ленинском районе, так и во всех районах города.

Около полуночи росгвардейцам  удалось обнаружить бабушку на одной из улочек Гагаринского района. В ходе общения пенсионерка не смогла внятно назвать свои данные и сообщила, что не знает куда идти. Примечательно, что бабушка ходила по городу босиком — обуви на ней не было. Росгвардейцы передали дезориентированную женщину сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств и возвращения домой.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

Просмотры: 17

