«АгроЭкспоКрым-2020»: о поставках сельхозтехники в Крым

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин провел ряд деловых встреч в ходе VIII Специализированной аграрной выставке «АгроЭкспоКрым-2020». Одна из тем – поставки сельхозтехники в Крым. По информации пресс-службы минсельхоза, в прошлом году предприятие «Ростсельмаш» поставило в Республику Крым 74 единицы сельхозтехники и оборудования общей стоимостью 335,3 млн. Сотрудничество будет продолжено.

Выставка «АгроЭкспоКрым-2020» стала отличной площадкой для переговоров и заключения долгосрочных соглашений. В ходе торжественного мероприятия состоялся конструктивный диалог с представителями компании «Ростсельмаш», которая на протяжении нескольких лет на льготных условиях поставляет качественную сельхозтехнику аграриям республики. Уже в этом году крымским аграриям поставлено 25 единиц сельхозтехники. Отмечу, что плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем, – подчеркнул Андрей Рюмшин.

VIII Специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2020» проходит с 5 по 7 февраля. В ней принимают участие порядка 80 сельхозтоваропроизводителей, из которых 25% — представители субъектов Юга и Центральной России.

Фото: пресс-служба минсельхоза РК.