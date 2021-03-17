Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | Агропредприятия Крыма произвели более 213 тысяч тонн комбикормов

crimeapress_news

реклама в крыму
Агропредприятия Крыма произвели более 213 тысяч тонн комбикормов
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Агропредприятия Крыма произвели более 213 тысяч тонн комбикормов

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:51 17.03.2021

О том, что в 2020 году агропредприятия Крыма произвели более 213 тысяч тонн комбикормов, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам совещания по вопросу наличия запасов комбикормовой продукции для животноводства.

В агропромышленном комплексе Республики Крым основная часть всех предприятий, специализирующихся на производстве животноводческой и птицеводческой продукции, имеют собственные мощности по производству кормов для сельскохозяйственных животных. На предприятиях производятся полнорационные комбикорма, позволяющие обеспечить высокую продуктивность, сохранность здоровья животных, получить продукцию высокого качества, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

По словам Андрея Рюмшина, основными производителями кормов для сельскохозяйственных животных в Республике Крым являются АО «Дружба народов Нова», СП «Октябрьское», ООО «Красногвардейский элеватор», ООО «Крыммлын», ООО «Крым агро цех», ООО «Крым Фарминг», ООО «Велес-Крым», ООО «Партизан».

Агропредприятия Крыма произвели более 213 тысяч тонн комбикормов

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.