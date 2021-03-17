О том, что в 2020 году агропредприятия Крыма произвели более 213 тысяч тонн комбикормов, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам совещания по вопросу наличия запасов комбикормовой продукции для животноводства.

В агропромышленном комплексе Республики Крым основная часть всех предприятий, специализирующихся на производстве животноводческой и птицеводческой продукции, имеют собственные мощности по производству кормов для сельскохозяйственных животных. На предприятиях производятся полнорационные комбикорма, позволяющие обеспечить высокую продуктивность, сохранность здоровья животных, получить продукцию высокого качества, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера. По словам Андрея Рюмшина, основными производителями кормов для сельскохозяйственных животных в Республике Крым являются АО «Дружба народов Нова», СП «Октябрьское», ООО «Красногвардейский элеватор», ООО «Крыммлын», ООО «Крым агро цех», ООО «Крым Фарминг», ООО «Велес-Крым», ООО «Партизан».