Ах, Одесса... Что нужно знать туристу о "Жемчужине у моря"

Одесса — один из тех приморских городов, к которому у туристов во все времена было особое отношение. Дело в том, что приезжающие сюда отпускники в большинстве своём не столько жаждут «тюленьего отдыха» на побережье Чёрного моря, сколько едут за впечатлениями, имеющими смысл… что называется… для души: уникальный нрав местных жителей, архитектура и достопримечательности (от Потёмкинской лестницы до знаменитого рынка «Привоз») — вот, что составляет неповторимый одесский колорит, влекущий в город тысячи туристов со всего мира. Между тем, отмечают знатоки, чтобы впечатления от Одессы были исключительно положительными, необходимо знать кое-какие тонкости. Бытовые, в частности. Так, к примеру, стоит учесть, что по городу лучше передвигаться на автомобиле, взятом в аренду в компании с достойной репутацией — https://rentme.com.ua/glavnaya-odessa, селиться предпочтительнее не в центре, а традиционные «киношные» одесские блюда — те же жареные бычки — можно отведать далеко не в каждом ресторанчике.

Другими словами, путешествие в Одессу предполагает пусть минимальную, но подготовку. Почему? Причина проста: Одесса — не только город контрастов, но и настроения. И чтобы он оправдал ожидания, необходимо знать, где «водятся» положительные эмоции, а где таковых и искать на свою голову не нужно.

Итак, основные моменты, которые туристы, отправляющиеся в Одессу, просто-таки должны занести в свой путеводитель:

Общественный транспорт, такси или авто в аренду

Бывалые туристы, для которых отпуск — не перемещение по траектории «номер — пляж — ресторан», а активный отдых, связанный с просмотром знаковых мест, развлечениями, знакомством с «характером принимающей стороны — соврать не дадут: успех путешествия процентов на 70 зависит от транспорта, на котором передвигаются туристы. Что касается непосредственно Одессы:

Да, конечно, общественный транспорт здесь есть — автобусы, троллейбусы, трамваи. Но! Курсируют они не с завидной регулярностью — раз (прекращают работу в большинстве своём в 22-23 часа); в курортный сезон — всегда переполнены — два; ну и, естественно, передвигаются «транспорт для всех» по заданным маршрутам, что для любопытных туристов не всегда удобно. И — да: увы и ах, а карманники в Одессе, промышляющие в общественном транспорте, — тоже своеобразная «достопримечательность» города.

Тогда… быть может… стоит рассчитывать на такси? Можно! Но осторожно. Проблема в том, что большинство такого рода служб работают полулегально, так что ответственности за пассажиров практически не несут. Плюс к этому, в курортный сезон водители такси зачастую позволяют себе быть откровенными хапугами — дерут втридорога, да ещё и зачастую требуют доплату за дополнительные услуги (включить кондиционер, к примеру).

Есть ли вариант, который в путешествии по Одессе будет идеальным? В качестве такового многие туристы-знатоки рассматривают автопрокат. В Одессе такие компании есть. В аренду можно взять как легковые малолитражки, так и внедорожники. И это, по сути, гарантия того, что удастся без особых проблем посетить самые интересные уголки Одессы. В любое время, безопасно и сохранив личное пространство. Цена вопроса?

От 18 долларов в сутки при долгосрочной аренде до 150 долларов в сутки, если арендуете машину «премиум». В среднем же, «цена вопроса» — 30-50 долларов в сутки, — отмечают специалисты компании «RentMe».

С окнами на легендарную Дерибасовскую?

Одесса — тот случай, когда удовольствие от жизни в центре города и его окрестностях (улицы Греческая, Садовая, Преображенская) может получить только человек, готовый не отдыхать вовсе. Здесь шумно, многолюдно, ярко и всё на показ. Ну и, конечно, дорого. Так что: улица Дерибасовская к посещению — обязательна, но снимать квартиру в её домах всё-таки не стоит.

Где же остановится в Одессе? В районе парка Шевченко, театра Музкомедии, Французского бульвара, проспекта Гагарина. А вот совсем уж отдалённых спальных районов лучше в принципе избегать. Здесь дешёвое жилье, но безопасностью и комфортом территории не отличаются. Да и знаковыми для туристов их назвать нельзя.

Хостел, квартира или гостиница? Идеально — квартира. Приличная посуточно обойдётся в меньшую сумму, чем номер в добротном отеле, да и свободы больше.

Бычки, бычки…

Для туристов колорит Одессы — это ещё и традиционная одесская кухня. Вот только в реальности всё немного по-другому, нежели в популярных фильмах, где этот приморский город — главный герой. Нет, конечно, «жареные бычки» — то самое блюдо, которое всяк сюда приезжающий турист должен попробовать! Но… не везде оно есть в меню. Так, в центре города большинство ресторанчиков не очень-то и «заморачиваются» по поводу того, что подают гостям. В большинстве своём на столах можно увидеть стандартные блюда, характерные для общепита в общем и целом.

А что же пляжный отдых, спросите вы? И здесь всё не так просто. Местные, к примеру, в самой Одессе на побережье выходят редко. Предпочитают греться и плескаться на прибрежных территориях в окрестностях города — ездят в Черноморск или Грибовку. Пресловутые Аркадийские пляжи также лучше обходить стороной. Место раскрученное, так что теснота, за которой и до обиды недалеко, практически обеспечены. Ещё один неприятный факт: ночные клубы Аркадии превратили этот район в «злачный» и не очень-то благополучный.

И, в завершение, озвучим «великолепную семёрку» мест Одессы, которые стоит посетить обязательно:

Одесские катакомбы.

Воронцовский маяк.

Морской порт.

Пассаж (тот самый, где проходили съёмки фильма «Приморский бульвар»).

Оперный театр.

Потёмкинская лестница.

Дом-стена или «Ведьмин дом».

Почему эти достопримечательности? Поезжайте в Одессу и узнаете сами. Город этот, кстати, хорош для путешествия в любое время года.