«АиФ» запускает анимационный проект «Дети на пороге смерти». По Крымским событиям военного времени

Спустя 5 лет после выхода аифовской «Детской книги войны» ее герои появляются на экране, рассказывая свои подлинные истории доступным языком документальной анимации. Крымские события военных времен, рассказанные в детских дневниках, будут анимированы в двух фильмах из десяти планируемых.

«Детская книга войны» — сборник дневников тех, кому в те годы было от 9 до 17, выпущенный издательским домом «Аргументы и факты». В мае 2020 история этого уникального издания выходит на новый виток. «АиФ» запускает анимационный проект «Дети на пороге смерти» , в котором герои «Детской книги войны» становятся персонажами рисованных роликов. Так, современный зритель может через живые картины анимированной документалистики прикоснуться к травматичному опыту детей, которые вели свои дневники под пулями Сталинграда, в гетто и концлагерях, в блокаде Ленинграда и Крымской оккупации. Привычный мир, который меняется с каждым днем, рушится на глазах, заставляя снова и снова учиться жить и выживать – в таких декорациях авторы «Детской книги войны» доставали свои школьные тетрадки и начинали записывать происходящее на их глазах, — отмечает руководитель проекта Антонина Рухлова.

Так:

Юный Володя Борисенко своими глазами видел страшную картину бомбардировки советского военного корабля, который шел к одному из Крымских портов для укрытия. Огромные водяные столбы от череды разорвавшихся бомб. Пять немецких самолетов вскоре скрылись за горой. «Видно было, как люди прыгают в ледяную воду…», — пишет в своем дневнике Володя.

Оккупация Крыма, немецкий приказ собраться всем евреям с вещами в Гестапо… а дальше звуки непрекращающейся стрельбы пулеметов. Облава на евреев и попытка спасти отца от страшной смерти. Свидетелем и героем этих событий стала девочка Зоя Хабарова, жившая на улице Садовой.

Эти дневники, озвученные голосами известных актеров Владимира Хотиненко и Анны Большовой, появятся на экранах 25 мая и 22 июня 2020 года. Всего из 35 текстов, которые «Аргументы и Факты» опубликовали в «Детской книге войны» десять вошли в проект 2020 года: истории из дневников теперь рассказаны языком анимации.

Пять лет назад все тексты «Детской книги войны», половина из которых впервые увидела свет, и аудиодорожки к ним были выложены в открытый доступ на сайте еженедельника, а сама книга получила множество наград и попала на полки всех центральных библиотек России и мира. Сегодня эти действительно недетские истории возвращаются к самой молодой аудитории России в современном формате документальной анимации – заставляя всех нас, изолированных волной незнаемой силы от обычной жизни, друг друга и даже от Дня Победы, перенесенного в онлайн, думать о том, как справлялись со сломом привычного хода вещей дети, которые писали свои дневники в 1941-1945.

Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты»:

Мы выпустили «Детскую книгу войны» к 70-летнему юбилею Победы. Спустя пять лет истории из объёмного бумажного тома трансформируются в самые разные современные форматы, сохраняя свою суть — ребенок в исключительных обстоятельствах, который фиксирует изменения в себе и в мире. Анимационный проект по «Детской книге» — первый в серии этого жанра: мы все больше переходим с «языка плаката» на язык «движущихся картинок». Именно так воспринимают сейчас информацию дети и подростки, растущие в мире гаджетов, компьютерных игр, видео из соцсетей. Они уже дистанцированы от того опыта знания о войне, который передавался от реального свидетеля — своим потомкам. Мы хотим не просто рассказать правдивые дневниковые истории детей, мы хотим их показать. Конечно, этот проект про «Лишь бы не было войны». Про то, что нет ничего ценнее жизни. И про то, как дети остаются детьми, даже когда за окном летят снаряды. У «Детской книги войны» уже большая судьба: в 2015 она переведена на английский язык, озвучена отечественными звездами, в начале мая 2020 эти аудиодорожки вышли в формате подкастов и как проект на радио. И мы ждем, что премьера книги в формате анимационных роликов привлечет внимание самого молодого поколения. Которое спросит: «Пап, а война это страшно?» И забудет про «Можем повторить».

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