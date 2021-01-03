«Аэрофлот» открыл продажи субсидируемых билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи субсидируемых авиабилетов в города Дальнего Востока, а также в Симферополь и Калининград. Об этом говорится в сообщении компании.
«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года, — отмечается в сообщении.
В компании напомнили, что приобрести льготный билет могут граждане РФ до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды первой группы и их сопровождающие, инвалиды с детства 2 и 3 группы, а также многодетные семьи.
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