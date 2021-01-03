«Аэрофлот» открыл продажи субсидируемых билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи субсидируемых авиабилетов в города Дальнего Востока, а также в Симферополь и Калининград. Об этом говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года, — отмечается в сообщении.

ТАСС уточняет: стоимость авиабилетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву составила чуть более 7 тыс. рублей, из Хабаровска в Магадан — 4 тыс. рублей, в Новосибирск — 5700 рублей, Владивосток — 1800 рублей, Красноярск — 6 тыс. рублей, Петропавловск-Камчатский — 2500 рублей, в Иркутск — 3 тыс. рублей, а в Южно-Сахалинск — всего 1 тыс. рублей. Стоимость билета из Калининграда в Москву составит 3800 рублей, в Петербург — 3500 рублей, из Симферополя в Сочи — 2500 рублей.

В компании напомнили, что приобрести льготный билет могут граждане РФ до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды первой группы и их сопровождающие, инвалиды с детства 2 и 3 группы, а также многодетные семьи.