Аэропорт «Симферополь» обслужил более 33 миллионов пассажиров после воссоединения Крыма с Россией

Международный аэропорт «Симферополь» с 18 марта 2014 года обслужил свыше 33 млн пассажиров. Максимальный за всю историю годовой пассажиропоток зафиксирован в 2016 году — 5 201 522 человека.

В августе 2020 года установлены рекорды по приему и отправке пассажиров за один месяц и в течение суток — 1 166 672 человек и 44 885 человек соответственно. После воссоединения Крыма с Россией аэропорт переживает новый этап бурного развития. Он входит в десятку крупнейших в России, а по итогам 2020 года вышел на шестое место по пассажиропотоку. Площадь аэровокзальной инфраструктуры с 2014 года увеличилась в 7 раз, что позволяет обслуживать возросший поток пассажиров по мировым стандартам комфорта и качества, — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через современный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на комфортное обслуживание 3650 пассажиров в час. Благодаря силуэту, напоминающему «морскую волну», терминал стал настоящими парадными воротами Крыма и одним из самых узнаваемых символов полуострова. В мае 2019 года Международному аэропорту «Симферополь» присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Крымская весна – судьбоносное историческое событие как для полуострова, так и для всей России. За прошедшие семь лет Крым преобразился: возведено множество масштабных объектов, модернизирована транспортная и энергетическая инфраструктура. Новый этап развития переживает и аэропорт «Симферополь». Построен современный пассажирский терминал, который ежегодно принимает около 5 млн человек. Продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры: строительство взлетно-посадочной полосы, контрольно-диспетчерской вышки, рулежных дорожек и других объектов. Уверен, что в российском Крыму аэропорт Симферополь и дальше будет успешно развиваться, — говорит генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.