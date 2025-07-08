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Аэропорт Симферополя - как только будет распоряжение президента РФ, так он работу и возобновит
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Аэропорт Симферополя — как только будет распоряжение президента РФ, так он работу и возобновит

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 08.07.2025

Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта, – написал глава республики в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, несмотря на временное закрытие воздушной гавани Крыма по соображениям безопасности, в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию. Сотрудники регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах страны.

Руководитель региона подчеркнул, что авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.

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Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

источник: РИА Новости Крым 

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