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Аэропорт Симферополя — как только будет распоряжение президента РФ, так он работу и возобновит

Аэропорт Симферополя — как только будет распоряжение президента РФ, так он работу и возобновит

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