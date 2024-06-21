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Экспертное мнение: условия возвращения к работе аэропортов на юге России. В у тоже
фото: pikist.com

Экспертное мнение: условия возвращения к работе аэропортов на юге России. В Крыму тоже

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 21.06.2024

Аэропорты на юге России, работу которых приостановили с момента начала СВО, готовы вернуться к работе и нарастить пассажиропоток при условии, что сделать это позволят требования безопасности. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Международного сибирского транспортного форума исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В конце прошлого года было анонсировано возобновление работы аэропорта Краснодара. 14 декабря 2023 года в ходе прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о возможности открытия этого аэропорта, но при условии обеспечения безопасности. 18 января 2024-го власти Краснодара не исключали, что международный аэропорт в городе может быть открыт уже в феврале. Однако окончательное решение об открытии аэропорта Краснодара для гражданских рейсов пока не принято.

Здесь есть две составляющие: в какой мере авиационные власти, провайдеры по авиационному обслуживанию, естественно, сам оператор аэропорта готовы к восстановлению полетов, и есть ли разрешение силовых структур. В первой части сделано все для того, чтобы все аэропорты, которые были приостановлены, могли относительно быстро восстановить свою операционную деятельность. <…> Все находится в стадии, когда можно относительно быстро вернуться к нормальной деятельности, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас необходимо получить разрешение от силовиков по мерам безопасности, в том числе аэропорту Краснодара, который не может возобновить работу из-за потенциальной угрозы со стороны Вооруженных сил Украины.

Приоритет обеспечения безопасности полета всегда первый, — подчеркнул Пантелеев.

В 2022 году было принято решение о временном прекращении работы 12 аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения на полеты продолжают действовать в ЮФО для аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.

источник: ТАСС

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