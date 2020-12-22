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Аэропорт "Симферополь" в 2020 году обслужил 4 миллиона пассажиров
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Аэропорт «Симферополь» перейдет на систему дистанционного налогового мониторинга. Первым в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:01 22.12.2020

Международный аэропорт «Симферополь» с 1 января 2021 года перейдет на систему налогового мониторинга, которая подразумевает дистанционное взаимодействие фискальных органов и предприятий. Дистанционная форма налогового контроля будет применяться всего к двум сотням крупнейших компаний в России, среди которых «Норильский никель», РЖД, «Роснефть», «Газпром», НОВАТЭК, «Лукойл», Procter & Gamble, «Леруа Мерлен», «МЕТРО Cash & Carry». Аэропорт Симферополь станет первым и пока единственным участником программы в Крыму.

Новая форма налогового контроля, к которой присоединится аэропорт, заменит традиционные проверки онлайн-взаимодействием на основе удаленного доступа фискальных органов к информационным системам предприятия, ее бухгалтерской и налоговой отчетности. Это позволит заранее выявлять налоговые риски и оперативно урегулировать возможные спорные ситуации, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Налоговый мониторинг контролирует полноту и своевременность уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Поскольку фискальные органы проводят налоговый контроль дистанционно в режиме реального времени, то число проверок значительно сократится.

Переходу на налоговый мониторинг предшествовала огромная и очень кропотливая работа всех финансовых служб аэропорта. Фискальные органы разрешают присоединиться к подобному формату только после тщательного изучения налогоплательщика, его системы контроля за финансами, соответствия огромному числу требований. Нам также потребовалось оцифровать процессы отчетности с помощью передовых IT-решений. Присоединиться к процедуре можно только если учет и отчетность организованы на высоком уровне, а компания – надежный и ответственный налогоплательщик. Поэтому участие аэропорта Симферополь в налоговом мониторинге свидетельствует об абсолютной прозрачности предприятия, доверии к нам налоговых органов и является позитивным сигналом для всех участников рынка, — отмечает генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Аэропорт "Симферополь" перейдет на систему дистанционного налогового мониторинга. Первым в Крыму

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