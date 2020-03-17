Аэропорт «Симферополь» перевёл основные парковки на единый тариф

Краткосрочная и долгосрочная парковки для легковых автомобилей в международном аэропорту «Симферополь» начали работать по единому тарифному плану. Решение принято после анализа предложений, поступивших от автомобилистов и пассажиров, и направлено на улучшение качества предоставляемых услуг в воздушной гавани.

С 16 марта тариф на парковке возле зоны прибытия (долгосрочная Р2) и зоны вылета (краткосрочная Р1) составляет 200 рублей за час. После третьего часа стоянки тариф меняется на суточный – 600 рублей в сутки (уже включая первые три часа стоянки). При этом вторые сутки стоянки обойдутся автомобилистам в 500 рублей, а третьи и последующие – в 300 рублей, — озвучили тарифы в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Первые 15 минут пребывания автотранспорта на территории аэропорта остались бесплатными. Как и ранее, нахождение автотранспорта свыше 15 бесплатных минут вне парковок, в частности в зоне высадки-посадки пассажиров на транзитных проездах напротив терминала, является нарушением правил парковки в аэропорту Симферополь и оплачивается в размере 500 рублей за каждые полчаса стоянки.

Общая вместимость парковок Р1 и Р2 для легковых автомобилей в аэропорту Симферополь составляет около 1000 мест. До 16 марта 2020 года на парковке Р2 для автомобилей посетителей действовал исключительно долгосрочный тариф.