Аэропорт «Симферополь» предоставит ветеранам бесплатное обслуживание в зале повышенной комфортности

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма и по одному сопровождающему смогут с 1 по 12 мая бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности Международного аэропорта «Симферополь».

Питание обеспечит оператор сети кафе, ресторанов, бизнес и VIP зала в терминале — компания «Аэромил-Крым». Сотрудники аэропорта будут оказывать содействие при прохождении предполетных формальностей, а также консультировать по возникающим вопросам. Для получения услуги ветерану достаточно предъявить удостоверение, а сопровождающему — паспорт. Зарегистрироваться на рейс ветераны смогут без очереди. Пассажирам, испытывающим трудности при передвижении, помогут агенты по спецобслуживанию. При необходимости ветеранам будет предоставлено медицинское обслуживание, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».