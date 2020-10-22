Аэропорт Симферополя начнет обслуживать бюджетные лоукост-рейсы из Жуковского с 24 октября

Международный аэропорт «Симферополь» начнет обслуживать лоукост-рейсы из подмосковного Жуковского с 24 октября. Полетную программу в Крым по заниженным в сравнении с обычными рейсами ценам запускает авиакомпания «Уральские авиалинии». Перелеты в рамках лоукост-проекта перевозчика продолжатся до 27 марта.

Рейсы из Жуковского в Симферополь и обратно будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus 320. Время в пути составит около двух с половиной часов.

В цену билета входят стоимость перелета и ручная кладь (5 кг). Остальные услуги можно приобрести за дополнительную плату.

В этом зимнем сезоне «Уральские авиалинии» будут впервые выполнять рейсы в Крым сразу из трех столичных аэропортов: Жуковский, Внуково и Домодедово. Кроме этого, авиакомпания продолжит полеты в Симферополь из Екатеринбурга и Сочи.

«Уральские авиалинии» уже несколько лет подряд являются лидером в аэропорту Симферополь по количеству обслуженных пассажиров. Так, по итогам 2019 года авиакомпания перевезла в Крым и обратно более 1 млн пассажиров. Уверен, что новый лоукост-проект будет пользоваться популярностью, а значит количество обслуженных перевозчиком пассажиров на крымском направлении и дальше будет расти, — отметил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

Напомним, «Уральские авиалинии» входят в число крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году самолеты авиакомпании перевезли 9 616 908 человек, что на 11% больше, чем в 2018 году. Парк перевозчика составляет 49 авиалайнеров (3 — А320neo, 3 —A321neo, 23 — А320, 15 — А321 и 5 — А319). Самолеты регулярно проходят осмотры, проверки и техническое обслуживание, а при необходимости и ремонтируются на собственной авиационно-технической базе «Уральских авиалиний», сертифицированной производителями воздушных судов.

Фото и материалы: Пресс-служба ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ».