Акценты в дизайне интерьера современного офиса

Вроде бы что нового может быть в дизайне офиса – простая мебель, тумбы под оргтехнику (те же принтеры), стандартные столы и стулья. Так было до недавнего времени. Сейчас интерьер коммерческой недвижимости ассоциируется у потенциальных действующих клиентов с надежностью, престижностью компании.

Стили и акценты

У разработки дизайн-проекта офиса есть свои особенности. Например, для колл-центра важна звукоизоляция, для пространства, в котором проходят деловые встречи – комфортные условия для посетителей, удобство работы для сотрудников.

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Теперь о стилях:

Современный – минимализм, как он есть. Ставка на функционал, организацию эргономичного рабочего пространства. Однотонное оформление стен, контрастная по цвету мебель. Ограничений по оттенкам нет – можно применять фирменные цвета компании, сочные оттенки, в качестве ярких акцентов. Простой пример – офисы Сбербанка, оформленные в зеленых цветах.

Классика – деревянные панели на стенах, массивные столы, стулья с кожаной обивкой. Респектабельность и сдержанная роскошь – основные определения стиля. Правда, с поправкой на современность. Массивные шкафы для документов заменили компактные открытые стеллажи, а громоздкие настольные лампы – эргономичные светильники.

Сложносочиненные портьеры и лепнина на потолке остались в прошлом. Такие излишества оставляют, когда изящные гипсовые розетки и резные молдинги по периметру достались вместе с офисом, если недвижимость находится в старинном здании, например.

Футуризм – с ломаными линиями, металлическим декором обычно характерен для офисов компаний, работающих в IT-сфере. Интерьер-головоломка задает задачи и заставляет взглянуть на стандартные вещи по новому.

Лофт – расслабленный, демократичный больше подходит для компаний творческих, чья работа не предполагает строгой дисциплины и субординации. Оформление в стиле лофт выбирают издательства глянца, дизайнерские агентства, адвокатские конторы.

Зонирование

Пространство на отдельные, закрытые от посторонних глаз зоны, разделяют стеллажами, выполняющими функции перегородки, места для хранения папок с документами.

Группировка офисной мебели позволяет работать сотрудникам из нескольких отделов в одном помещении. Получается что-то вроде мини-кабинетов, не разделенных перегородками.

Разграничить пространство на зоны можно и стойками (тумбами) под оргтехнику, прозрачными перегородками из стекла (иногда с логотипом компании). Такой прием применяется в офисах того же Сбербанка.

Разделение цветом – рабочие, зоны отдыха выделяются цветом. Выглядит это креативно, если учесть, что и мебель по оттенку совпадает с оформлением стен, пола. Акценты здесь уже не нужны, но дополнить дизайн можно прозрачными часами, зеленью в горшках нейтрального белого цвета.