Акция ко Дню ручного письма в Севастополе. Когда?

23 января в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого пройдет акция «Теплые слова из Севастополя», посвященная Дню ручного письма.

В мультимедийном зале Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» пройдут лекции и мастер-классы по написанию письма чернилами и перьевой ручкой, знакомство с базовыми принципами классической каллиграфии — одним из красивейших видов декоративного письма. Посетители смогут освоить приемы письма ширококонечным пером и попробуют сделать свои первые каллиграфические линии и буквы. Результатом работы станет оригинальная каллиграфическая открытка, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также в библиотеке, отмечают организаторы акции, можно будет познакомиться с книжной выставкой эпистолярного стиля «Я к Вам пишу…» и открытками ручной работы студентов Института развития города Севастопольского государственного университета.

Начало акции в 12:00

Организатором акции выступает ГБУК Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система» при поддержке Главного управления культуры Правительства Севастополя и ФГУП «Почта Крыма».