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23 января в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого пройдет акция «Теплые слова из Севастополя», посвященная Дню ручного письма. В мультимедийном зале Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» пройдут лекции и мастер-классы по написанию письма чернилами и перьевой ручкой, знакомство с базовыми принципами классической каллиграфии — одним из красивейших видов декоративного письма. Посетители смогут освоить приемы письма ширококонечным пером и попробуют сделать свои первые каллиграфические линии и буквы. Результатом работы станет оригинальная каллиграфическая открытка. Также в библиотеке можно будет познакомиться с книжной выставкой эпистолярного стиля «Я к Вам пишу…» и открытками ручной работы студентов Института развития города Севастопольского государственного университета. Начало акции в 12:00 Организатором акции выступает ГБУК Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система» при поддержке Главного управления культуры Правительства Севастополя и ФГУП «Почта Крыма».

Акция ко Дню ручного письма в Севастополе. Когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:07 21.01.2021

23 января в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого пройдет акция «Теплые слова из Севастополя», посвященная Дню ручного письма.

В мультимедийном зале Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» пройдут лекции и мастер-классы по написанию письма чернилами и перьевой ручкой, знакомство с базовыми принципами классической каллиграфии — одним из красивейших видов декоративного письма. Посетители смогут освоить приемы письма ширококонечным пером и попробуют сделать свои первые каллиграфические линии и буквы. Результатом работы станет оригинальная каллиграфическая открытка, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также в библиотеке, отмечают организаторы акции, можно будет познакомиться с книжной выставкой эпистолярного стиля «Я к Вам пишу…» и открытками ручной работы студентов Института развития города Севастопольского государственного университета.

23 января в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого пройдет акция «Теплые слова из Севастополя», посвященная Дню ручного письма. В мультимедийном зале Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» пройдут лекции и мастер-классы по написанию письма чернилами и перьевой ручкой, знакомство с базовыми принципами классической каллиграфии — одним из красивейших видов декоративного письма. Посетители смогут освоить приемы письма ширококонечным пером и попробуют сделать свои первые каллиграфические линии и буквы. Результатом работы станет оригинальная каллиграфическая открытка. Также в библиотеке можно будет познакомиться с книжной выставкой эпистолярного стиля «Я к Вам пишу…» и открытками ручной работы студентов Института развития города Севастопольского государственного университета. Начало акции в 12:00 Организатором акции выступает ГБУК Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система» при поддержке Главного управления культуры Правительства Севастополя и ФГУП «Почта Крыма».

Начало акции в 12:00

Организатором акции выступает ГБУК Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система» при поддержке Главного управления культуры Правительства Севастополя и ФГУП «Почта Крыма».

23 января в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого пройдет акция «Теплые слова из Севастополя», посвященная Дню ручного письма. В мультимедийном зале Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» пройдут лекции и мастер-классы по написанию письма чернилами и перьевой ручкой, знакомство с базовыми принципами классической каллиграфии — одним из красивейших видов декоративного письма. Посетители смогут освоить приемы письма ширококонечным пером и попробуют сделать свои первые каллиграфические линии и буквы. Результатом работы станет оригинальная каллиграфическая открытка. Также в библиотеке можно будет познакомиться с книжной выставкой эпистолярного стиля «Я к Вам пишу…» и открытками ручной работы студентов Института развития города Севастопольского государственного университета. Начало акции в 12:00 Организатором акции выступает ГБУК Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система» при поддержке Главного управления культуры Правительства Севастополя и ФГУП «Почта Крыма».

Акция ко Дню ручного письма в Севастополе. Когда?

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