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Акция "Крым-регион экологической безопасности и чистоты"

Акция «Крым-регион экологической безопасности и чистоты»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 15.02.2020

В Крыму 15 февраля стартовала ежегодная экологическая акция «Крым-регион экологической безопасности и чистоты». Акция продлится до 31 мая текущего года в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым «О проведении в Республике Крым ежегодной экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты» и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым».

Цель республиканской экологической акции — формирование экологической культуры населения Республики Крым и пропаганда бережного отношения к окружающей среде. В рамках проведения акции среди учащихся образовательных организаций будет проведены республиканская научно-практическая конференция «Проблемы охраны окружающей среды» и конкурс «Лучший социальный ролик на природоохранную тематику». Образовательные организации смогут принять участие в республиканском социально-образовательном проекте лидеров экологического движения «Я, Ты, Он, Она – вместе мы ЭКОстрана!», — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК. 

Для детей дошкольного возраста будет организован конкурс рисунка «Мир глазами детей».

Авторы лучших работ будут отмечены грамотами Минприроды Крыма и ценными подарками в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды.

Также состоятся акции «Марш парков», «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!», конкурс «Лучшее муниципальное образование Республики Крым в сфере благоустройства территорий», а в библиотечных учреждениях Крыма — тематическое мероприятие «Неделя экологии».

Кроме того, в рамках акции будут проведены изучение общественного мнения об экологической ситуации в регионе, научная конференция «Экология и здоровье», а также ряд мероприятий по санитарной очистке и озеленению территорий – улиц, парков, скверов, зон отдыха, берегов рек, водохранилищ и пляжных территорий.

В состав  Организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Крым ежегодной экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты» входят представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым и Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Акция "Крым-регион экологической безопасности и чистоты"

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