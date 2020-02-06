Акция «Лес Победы» — 22 февраля в Севастополе высадят десятки сосен

В Севастополе к посадке готовятся 303 саженца — по числу Героев Советского союза, которые получили это звание за оборону и освобождение Севастополя. Акция «Лес Победы» 22 февраля состоится на территории парка мемориального комплекса «Сапун гора». Для акции подготовлены саженцы сосны Крымской, выращенной в питомнике «Севастопольского Лесхоза».

Шишки сосны собирают в январе, сушат в специальной установке. Сеют их в марте, потом полтора года сосна растет в посевном отделении Мекензиевского лесничества. После чего ее пересаживают в контейнеры, что обеспечивает ей большую приживаемость при высадке в грунт. В первые годы саженцы растут 5-7 см в год, в последующие 10-15 см, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела лесного хозяйства ГАУ Севастопольского лесхоза Виталия Савицкого.