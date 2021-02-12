Акция «Подари книгу ребёнку» — итоги в Крыму

Усилиями бойцов студенческих отрядов в Республике Крым прошла акция «Подари книгу ребенку», приуроченная к Международному дню дарения книг. Акция проходила по инициативе Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации.

Акция с 2018 года проводилась уже в четвертый раз. Она направлена на развитие добровольчества, популяризацию чтения и пополнение фондов библиотек детских домов и интернатов Республики Крым. Присоединиться к акции мог любой желающий. Для участия необходимо было найти детскую книгу в хорошем состоянии, написать самые тёплые пожелания, передать книгу или книги в штаб студенческих отрядов Республики Крым, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

В акции приняли активное участие не только бойцы студенческих отрядов Республики Крым, но и ученики МБОУ «Ореховская средняя школа» (Сакский район), МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» (пгт Гвардейское Симферопольского района) и МБОУ «СОШ №30 им. А.А. Аматуни». Все собранные книги, а их на протяжении месяца собрали более семисот, 12 февраля, накануне Международного дня дарения книг, были переданы в библиотеки Лозовской специальной школы-интерната (Симферопольский район), Чернышевского детского дома (Раздольненский район), Межрегионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Армянске.

Не может не радовать тот факт, что люди готовы творить добрые дела своими руками. Все желающие, будь то студенты или школьники, с огоньком в глазах и теплотой в душе писали самые искренние пожелания и дарили не просто книгу, а частичку себя. Хочу сказать спасибо каждому, кто сделал такой жест добра!, – отмечает координатор акции, мастер штаба студенческих отрядов КФУ им. В.И.Вернадского Валерия Заика.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»