Акцию «Севастополь помнит» посвятили 6-летию Русской весны

Акция «Севастополь помнит», посвящённая возвращению с киевского майдана спецподразделения «Беркут» и 6-летию событий Русской весны прошла на месте бывшего блок-поста «Шайба». Участие в мероприятии приняли Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, депутат севастопольского парламента Сергей Колбин (в 2014 году возглавлял спецподразделение «Беркут» в Севастополе), представители общественных организаций, участники самообороны.

Мы с вами вместе шесть лет назад отстояли нашу землю, наш Севастополь, интересы Российской Федерации. И на площади Нахимова, и после, на блок-постах, мы защищали свою Родину — мужчины, патрулируя город, стоя на постах, женщины, снабжая едой участников самообороны, воспитывая детей. Все это мы сделали ради наших идеалов, нашего будущего, наших детей. Я уверен, мы и дальше сможем отстоять нашу Родину, наш Севастополь, — обратился к присутствующим спикер севастопольского парламента.

Владимир Немцев поблагодарил всех, кто принимал активное участие в событиях Русской весны, а также вспомнил тех, кто ценой собственной жизни отправился защищать интересы своей страны России в Донецк и Луганск.

От всей души поздравляю с сегодняшним праздником! Уверен, что никто из нас никогда не забудет те непростые моменты в жизни нашего города, наших семей, которые нам довелось пережить. От того, как мы будем помнить, что будем рассказывать нашим детям, зависит сохранение исторической правды. Мы никогда не допустим её искажения и переписывания, — сказал Владимир Немцев.

Со словами благодарности к севастопольцам обратился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сергей Колбин, который сейчас возглавляет постоянный парламентский комитет по законотворчеству и государственной политике, вспомнил события происходившие зимой и весной 2014 года. Он рассказал об ощущениях, которые испытывали беркутовцы, находясь в Киеве, и после, защищая Севастополь.

Участники акции вместе с первыми лицами города высадили деревья возле закладного камня будующего памятника погибшим ополченцам,защищавшим русский мир на Донбасе. В полевой армейской палатке почтили память погибших на земле Донбаса и Луганска севастопольцев.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.