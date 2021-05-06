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Аксёнов: летний сезон в Крыму пройдет спокойно, с водой будут и местные, и курортники
Фото: пресс-служба Главы РК

Аксёнов: летний сезон в Крыму пройдет спокойно, с водой будут и местные, и курортники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:06 06.05.2021

Тема подачи воды в Крыму особенно актуальна накануне курортного сезона. Чиновники настроены оптимистично. Их настроение подкреплено делами. Так, в ближайшее время в полном объеме заработает Бештерек-Зуйского водозабор. Это позволит обеспечить круглосуточную подачу воды в Симферополе. В Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища.

По мнению Главы РК Сергея Аксёнова, курортный сезон в Крыму должен пройти комфортно и без ущерба для местных жителей.

Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой. При этом все санатории будут обеспечены круглосуточной подачей воды, но не за счет местных жителей, а за счет использования внутренних резервов — емкостей для воды, а также бурения скважин, — сказал Аксёнов.

По его словам, Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, однако с учетом перспектив развития региону необходимо искать новые источники водоснабжения. Одним из них станет проект добычи пресной воды из-под дна Азовского моря.

Аксёнов: летний сезон в Крыму пройдет спокойно, с водой будут и местные, и курортники

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