Аксёнов назвал враньем сообщения о стройках в охранных зонах объектов культурного наследия в Ялте

Данные, приведенные «анонимными источниками», тщательно проверены.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал информацию о строительстве в охранных зонах объектов культурного наследия в Ялте.

Недавно в информационном поле появилось сообщение о якобы незаконном строительстве жилого дома в охранных зонах памятников архитектуры исторической части Ялты (в районе улицы Щорса). При этом анонимные, как обычно бывает в подобных случаях, источники связывают строительство с высокопоставленными руководителями: в интернет-анонимке названы имена начальника УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Леонида Владимировича Михайлюка и заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, Героя России Анатолия Александровича Сафронова, — отметил Глава Крыма. — Сразу скажу: опубликованная информация – ложь от первого до последнего слова. Правдой в ней является только сам факт строительства. Я лично знаю и Леонида Владимировича, и Анатолия Александровича. Они – настоящие государственники, которые на деле доказали и свой профессионализм, и свою преданность России, и свои высокие моральные качества.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что данные, приведенные «анонимными источниками», тщательно проверены, в том числе и нами, как органами власти. Никаких подтверждений и никакой связи с реальностью распространенная информация не имеет.

А теперь по пунктам. Во-первых, никаких охранных зон объектов культурного наследия участок, выделенный под строительство, не задевает, о чем свидетельствуют данные Росреестра, — уточнил Глава Республики.

Во-вторых, по словам Аксёнова, проект был одобрен в ходе общественных слушаний, которые прошли 25 декабря 2019 года в администрации Ялты. Все желающие могли присутствовать на этом мероприятии, поскольку постановление о проведении слушаний было заблаговременно опубликовано на сайте муниципального образования. То есть процесс принятия решения был открытым и прозрачным.

Сергей Аксёнов еще раз повторил, что все рассуждения о связи строительства с некими высокопоставленными персонами – абсолютное вранье.

Раньше подобные вещи называли подметными письмами, которые никто всерьез не воспринимал. Но сегодня эпоха Интернета, и любой провокатор может вбрасывать в информационное пространство все, что ему взбредет в голову, распространять любые слухи, лить грязь на кого угодно, прикрываясь анонимностью. Это обычная практика наших врагов, — резюмировал Глава Республики.