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Сергей Аксёнов проверил работу расчета БПЛА территориальной обороны «Барс-Крым»

Сергей Аксёнов проверил работу расчета БПЛА территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:49 26.09.2024

В Республике продолжаются масштабные противодиверсионные учения. Глава Крыма Сергей Аксёнов проинспектировал подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», в частности отработку противодействия потенциальному проникновению диверсионных групп противника на территорию полуострова.

Помимо прочего, Глава РК проверил работу расчета БПЛА, который продемонстрировал полет FPV-дрона с боеприпасом. Сергей Аксёнов сообщил, что учения в Крыму продолжатся определенное время, необходимое для отработки взаимодействия подразделений территориальной обороны, Министерства обороны РФ, правоохранительного блока.

Высокая скорость реакции на нештатную ситуацию – одно из главных требований. Считаю, что любое действие можно купировать и блокировать, если суметь принять правильное решение оперативно, в течение максимум 15 минут. Уверен, что предупредительные меры также помогут образумить всех, кто замышляет что-то против нашей республики. Крым готов к развитию любой ситуации, – подчеркнул Глава Республики.

Аксёнов выразил благодарность участникам процесса, а также крымчанам за понимание и содействие в ходе учений. Кроме того, Глава Крыма отметил бойцов государственными наградами РК за мужество и героизм.

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, начальник Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым Аркадий Ожигин, представители народного ополчения Республики Крым, военные.

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