Рабочая поездка Сергея Аксёнова по селам Сакского района

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов завершил инспектирование Сакского района, осмотрев социальные и инфраструктурные объекты, учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Выездная работа началась с села Виноградово. Сергей Аксёнов отметил, что обращений или жалоб от местных жителей в адрес Главы Республики Крым не поступало. Как доложил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев, населенный пункт газифицирован с 2015 года, также модернизированы системы водо- и энергоснабжения.

Глава РК посетил фельдшерско-акушерский пункт и МБОУ «Виноградовская средняя школа», при котором функционирует одна группа дошкольного образования. Для закрытия потребности в детском саде предлагается организовать подвоз детей в учреждение, расположенное в селе Столбовом, после того как до него будет доделана дорога.

Виноградовский дом культуры в настоящее время располагается в помещении бывшего магазина, поскольку собственное здание учреждения в прошлом сгорело. В связи с этим Сергей Аксёнов поставил задачу до конца года рассмотреть варианты строительства модуля под ДК, в том числе подобрать земельный участок. При этом в нынешнем помещении для обогрева и отопления необходимо установить кондиционер. Глава Крыма также пообещал предоставить Дому культуры музыкальное оборудование и сценические костюмы.

Особое внимание Глава Республики уделил состоянию улиц в селе: до 1 ноября требуется подготовить план и сделать расчеты по ямочному ремонту. Также администрация района должна в первом квартале 2025 года завершить все работы как в Виноградово, так и в остальных населенных пунктах района по паспортизации дорог, их грейдированию и отсыпке щебнем. Вместе с тем Сергей Аксёнов оценил благоустройство променадной зоны в центральной части Виноградово, посоветовав руководству других муниципальных образований брать пример и в обязательном порядке устанавливать на территории общественных пространств скамьи, урны и фонари, обустраивать газоны.

В селе Карьерном также требуется провести ямочный ремонт дорог. Глава Крыма сделал соответствующие распоряжения. Затем Сергей Аксёнов осмотрел модульное здание детского сада и МБОУ «Карьерновская средняя школа», поручив изучить возможность установки модуля под спортивный зал.

Кроме того, Сергей Аксёнов пообщался с жителями одного из многоквартирных домов в Карьерном и дал поручение Владиславу Хаджиеву рассчитать стоимость новой детской площадки во дворе данного МКД, чтобы сделать ее уже в первом квартале 2025 года.

В селе Охотниково в настоящее время не работает детский сад, его деятельность была приостановлена в связи с необходимостью проведения капитального ремонта, включая замену коммуникаций и системы отопления, обновления фасада. Учреждение рассчитано на 140 детей.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что если имеется потребность и сад можно полностью укомплектовать, то нужно найти решение и запустить его в работу.

Важно сделать упор на внутреннее состояние здания, фасад может и потерпеть, это не первоочередные работы. Главное, чтобы внутри было тепло и комфортно, также надо привести в порядок двор. Даже если наберется 70-80 детей, можно сделать и открыть одно крыло, – сказал Глава РК, поручив руководству администрации муниципального образования составить смету по видам работ.

В ходе осмотра МБОУ «Охотниковская средняя школа» Сергей Аксёнов отметил, что учреждение хорошо отапливается, кровля не протекает, а спортивный и актовый залы в отличном состоянии. Однако в столовой необходимо обновить систему вытяжной вентиляции, на что будут изысканы средства уже в ближайшее время.

Посещая село Лесновка, Сергей Аксёнов проинформировал о принятом решении выделить средства объемом 38 млн рублей для организации в населенном пункте ливнево-дренажной системы. Работы будут выполнены в рамках мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В Лесновском доме культуры неравнодушные сельчане плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Глава Крыма поблагодарил жителей за труд и патриотизм, пообещав помочь с материалами. Вместе с тем Сергей Аксёнов обозначил задачу определить стоимость ремонта как данного учреждения, так и сельской библиотеки. Помимо этого, в столовой МБОУ «Лесновская средняя школа» будет отремонтирован пол.

Подводя итоги выездной работы, Сергей Аксёнов акцентировал, что большинство проблемных вопросов в сельской местности совпадает и касается расписания движения общественного транспорта, состояния дорог, водоснабжения, ремонта социальных учреждений, сферы здравоохранения в целом.

Основная наша задача сейчас – грамотно распределить имеющиеся возможности и ресурсы, чтобы в результате правильно приложить усилия и создать комфортные условия для жизни людей. В любом учреждении, будь то дом культуры, детский сад или школа, должно быть тепло, светло и безопасно, – подчеркнул Глава Крыма, добавив, что все учреждения будут обеспечены запрошенным оборудованием в полном объеме.

Сообщается, что в недельный срок руководство администрации Сакского района должно актуализировать первоочередные потребности муниципалитета, чтобы составить четкий план действий и приступить к его реализации. Наряду с этим Сергей Аксёнов особо выделил, что все главы администраций должны лично выверять технические задания на выполнение работ по ремонту и строительству объектов, чтобы не тратиться на излишки.

В свою очередь, Владислав Хаджиев проинформировал, что часть обозначенных Главой Республики Крым проблемных вопросов уже решена. Остальные задачи будут актуализированы вместе с профильными министерствами и ведомствами и в итоге выполнены в рамках республиканского или местного бюджетов. Работа осуществляется совместно с администрациями сельских поселений.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.

Фоторепортаж — ЗДЕСЬ.