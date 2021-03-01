Аксёнов обратился к федеральным телеканалам: не зовите в эфир украинских «экспертов» по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в понедельник, 1 марта, призвал руководство российских государственных телеканалов не приглашать в эфир украинских «экспертов», которые своими высказываниями искажают реальные факты.

Зачем мы приглашаем персонажей, которые нам врут, искажают ситуацию, рассказывают свои нелепые истории, не спрашивая нас? Торгуются за нас, как будто они здесь, в Крыму, проживают или во времена, когда Крым был оккупирован Украиной, как будто выступали за права русскоязычных граждан и русских на Украине? Все сидели молча, никто никогда рот не открывал. Мы были для них людьми второго сорта, — сказал Аксёнов в эфире Первого канала.

По его словам, действия властей Украины были всегда направлены на отдаление Крыма от России, а также на рост межнациональной напряженности на полуострове.

Глава РК отметил, что возможность донести информацию о реальном состоянии дел, высказать альтернативную точку зрения в эфире украинских телеканалов отсутствует.

Посмотрите, коллеги, а кто из российских экспертов присутствует на украинских или американских каналах? Где они спрашивают наше мнение, альтернативное от предложенного руководством Украины? Никогда никто не спрашивает. Поэтому мое мнение: вообще не приглашать персонажей, которые говорят на черное — белое, — сказал Аксёнов.