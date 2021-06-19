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Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 19.06.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил Ялту и близлежащие посёлки, чтобы лично оценить сложившуюся ситуацию.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

По его мнению, самая непростая ситуация – в Кореизе. Он поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечить жителей курортного поселка привозной водой.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

В Ялте Сергей Аксёнов посетил дом по адресу ул. Ломоносова, 31, а также МБДОУ «Детский сад «Солнышко» № 19» на улице Кривошты.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Глава Республики распорядился усилить работу, дополнительно направить людей и технику для расчистки последствий потопа.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Острый разговор получился с жителями дома №10 по кл. Кривошты. Они, по сути, отрезаны от внешнего мира. Глава Крыма поручил обеспечить доставку продуктов в дом, жители которого остались заблокированы из-за стихии.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Люди заблокированы в доме. Сейчас прибудет подмога, подвезут продукты, лекарства. Ведутся работы, которые позволят отвести воду, — сказал Глава Республики.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

В итоге Аксёнов проехал по всем «горячим» точкам Большой Ялты, за каждой из которых закреплен старший офицер МЧС.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Фото: пресс-служба Главы РК.

Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

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