Аксёнов побывал в Ялте и южнобережных поселках, пообщался с людьми, оценил ущерб от стихии

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил Ялту и близлежащие посёлки, чтобы лично оценить сложившуюся ситуацию.

По его мнению, самая непростая ситуация – в Кореизе. Он поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечить жителей курортного поселка привозной водой.

В Ялте Сергей Аксёнов посетил дом по адресу ул. Ломоносова, 31, а также МБДОУ «Детский сад «Солнышко» № 19» на улице Кривошты.

Глава Республики распорядился усилить работу, дополнительно направить людей и технику для расчистки последствий потопа.

Острый разговор получился с жителями дома №10 по кл. Кривошты. Они, по сути, отрезаны от внешнего мира. Глава Крыма поручил обеспечить доставку продуктов в дом, жители которого остались заблокированы из-за стихии.

Люди заблокированы в доме. Сейчас прибудет подмога, подвезут продукты, лекарства. Ведутся работы, которые позволят отвести воду, — сказал Глава Республики.

В итоге Аксёнов проехал по всем «горячим» точкам Большой Ялты, за каждой из которых закреплен старший офицер МЧС.

Фото: пресс-служба Главы РК.