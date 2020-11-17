Аксёнов пообещал объехать большинство строительных объектов в Крыму, как бы готовых к сдаче

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания Совета министров РК сообщил, что в ближайшее время будут проводиться рабочие выезды в муниципальные образования с целью контроля реализации строительных объектов в Крыму. По мнению Аксёнова, при реализации строительных программ необходимо особое внимание ответственных должностных лиц.

Залог успешной реализации программы и выполнения всех поручений Президента – личное участие глав администраций, кураторов регионов, — сказал Глава Крыма.

Он добавил, что приемка объектов должна производиться в присутствии глав администраций муниципальных образований и кураторов из правительства РК.

Сейчас важно сосредоточиться на окончании выполнения строительных работ, при этом приемку объектов, качества выполненных работ нужно проводить в присутствии главы администрации и кураторов Совета министров. На данный момент зафиксировано множество обращений граждан с претензиями и нареканиями подрядчикам по качеству выполненных работ на придомовых территориях, это касается Симферополя, – добавил Глава Республики. – Лично постараюсь объехать большинство объектов при их приемке. Уверен, что при участии глав администраций и курирующих представителей исполнительной власти не будет допущено халатное отношение к сдаче объектов.

Сергей Аксёнов добавил, что грамотные и своевременные управленческие решения позволят сдать строительные объекты вовремя.