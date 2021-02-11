Глава РК Сергей Аксёнов провёл совещание в онлайн-режиме ВКС по реализации инфраструктурных проектов в Крыму. Он отметил, что подготовку всей необходимой документации следует осуществлять до момента доведения лимитов по объектам.

Заказчики и подрядчики не должны ждать последнего дня, когда лимиты уже доведены, чтобы начать работать с документацией. Нужно вовремя мобилизовать всю технику и рабочих, чтобы как только деньги пришли можно было приступить к работам, — сказал Глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что на основе анализа хода сдачи объектов в 2020 году выявлено, что большинство причин срывов сроков имеют субъективный характер.

При этом Глава Республики добавил, что при выявлении отставаний от заданного графика главам администраций муниципалитетов необходимо своевременно выносить на обсуждение с кураторами регионов проблемные вопросы и принимать грамотные управленческие решения.

Сергей Аксёнов поручил публиковать еженедельный график ремонта дорожных объектов в Крыму. Он обратил особое внимание на очередность ремонта дорог в городах с интенсивным движением.

В Симферополе должен быть график по ремонту дорог. СМИ и администрация должны давать полную информацию, какие улицы будут перекрыты, в том числе и точное время. Чтобы жители Симферополя планировали свои поездки, — уточнил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что подрядчики не должны начинать работы на нескольких объектах сразу, тем самым затягивая ремонт. Он напомнил об ответственности должностных лиц, являющихся заказчиками объектов в муниципальных образованиях Крыма, за реализацию всех мероприятий в условленные сроки. При этом Глава Крыма добавил, что кураторы регионов должны постоянно выезжать на места для непосредственного контроля.