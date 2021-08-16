Аксёнов: ситуация на востоке Крыма контролируемая. Последствия подтопления будут устранены

Глава РК Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил Керчь и Ленинский район, где провел оперативное совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и осмотрел места подтопления, водные объекты и гидротехнические сооружения, пострадавшие в результате ЧС.

В частности, Глава Республики побывал в селах Войково и Бондаренково Ленинского района. В ходе осмотра объектов обсуждался вопрос строительства дамбы, которая поможет в будущем избавить Керчь от наводнений, а также восстановительных работ на дамбе Бондаренковского ставка.

Сергей Аксёнов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорю Вайлю определить количество техники и рабочих, которое потребуется для оперативного ремонта дамбы. Правительство Крыма окажет содействие в мобилизации сил и средств для решения этой задачи.

В ходе оперативного совещания Глава РК сообщил, что за конкретными участками работы по ликвидации последствий ЧС в Керчи закреплены ответственные, поставлены конкретные задачи, обеспечена координация работы.

Техники и людей более чем достаточно, финансовые средства есть. Сегодня необходимы верные управленческие решения – это позволит быстро решить ситуацию, — сказал Глава Крыма.

Аксёнов заострил внимание на организации выплаты компенсаций пострадавшим от ЧС жителям.

Жители, которые попали под вторую волну осадков в Ильичево, Красногорке, Керчи, на этой неделе должны получить выплаты в полном объеме. Индивидуально нужно с каждым отработать по данной ситуации, — заявил Глава Республики.

Сергей Аксенов отметил, что проблема подтоплений в Керчи существует на протяжении десятков лет.

Топит в одних и тех же низинных местах, это происходит на протяжении десятков лет. Хорошо видны источники поступления воды в город – реки и пруды. Понятно, что нужно сделать, чтобы больше не допускать подтопления, — сказал Глава Республики.

Он поблагодарил сотрудников МЧС за самоотверженную работу, а также предпринимателей за помощь в обеспечении топливом техники, которая задействована в ликвидации последствий ЧС. Аксёнов призвал всех жителей Керчи и региона внимательно следить за прогнозами погоды и оперативной информацией от МЧС.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.