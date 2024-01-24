В Керчи из-за аварии на теплотрассе троллейбусы не могут выйти на линию

В Керчи, в районе городского троллейбусного парка — авария на теплотрассе. Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам. Однако завтра троллейбусы не смогут выйти на линию.
Уважаемые керчане. В районе троллейбусного парка произошла авария на теплотрассе. Службы уже приступили к ремонтным работам. Хочу вас предупредить, что завтра, возможно, троллейбусы не смогут выйти на линию. Прошу учитывать это при выстраивании своего маршрута передвижения. Об окончании работ сообщим дополнительно, — обратился к горожанам глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
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С тегами: Керчь