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В Керчи из-за аварии на теплотрассе троллейбусы не могут выйти на линию
Иллюстративное фото: ВК

В Керчи из-за аварии на теплотрассе троллейбусы не могут выйти на линию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:10 24.01.2024

В Керчи, в районе городского троллейбусного парка — авария на теплотрассе. Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам. Однако завтра троллейбусы не смогут выйти на линию.

Уважаемые керчане. В районе троллейбусного парка произошла авария на теплотрассе. Службы уже приступили к ремонтным работам.  Хочу вас предупредить, что завтра, возможно, троллейбусы не смогут выйти на линию. Прошу учитывать это при выстраивании  своего маршрута передвижения. Об окончании работ сообщим дополнительно, — обратился к горожанам глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

 

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