В Керчи накануне праздника Крещения установили купель на набережной. Увы, все зря

В планы людей вмешался шторм.

Накануне на набережной Керчи установили Крещенскую купель. По замыслу, окунуться в море могли все желающие (под внимательным присмотром спасателей и медиков)…

Однако шторм перечеркнул эти планы. В связи с погодными условиями принято решение об отмене проведения обряда омовения на городской набережной. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков:

Уважаемые керчане! В связи с погодными условиями принято решение об отмене проведения обряда омовения на городской набережной. Будьте осторожны, не пренебрегайте мерами безопасности!

Вне зависимости от капризов погоды, во всех православных храмах города прошли крещенские богослужения и обряды освящения воды.