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Аксёнов: в Крыму последствия подтоплений ликвидированы – отдыху туристов ничего не мешает
Фото: rk.gov.ru

Аксёнов: в Крыму последствия подтоплений ликвидированы – отдыху туристов ничего не мешает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:46 07.07.2021

Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что в Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала.

Отдыху гостей республики ничего не мешает, — отметил Аксёнов.

По его мнению, сейчас самое главное для всех – соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, требования Роспотребнадзора.

Это залог успеха курортного сезона и комфортного отдыха. По сути, все зависит от нас. Напомню, что вакцинация в нашем регионе идет полным ходом, в день прививается порядка 10-12 тысяч человек, — подчеркнул Глава Республики.

Сергей Аксёнов отметил, что рассчитывает на ответственность и дисциплину крымчан и гостей полуострова.

Аксёнов: в Крыму последствия подтоплений ликвидированы – отдыху туристов ничего не мешает

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