Аксёнов: запуск ряда предприятий с 18 мая не означает снятие режима «повышенной готовности» в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов напомнил, что с сегодняшнего дня в Крыму действует обязательный масочный режим. Отметим, что кроме обязательного ношения защитных масок необходимо соблюдение дистанции в общественных местах.

В ходе заседания оперативного штаба Сергей Аксёнов зачитал некоторые обращения граждан, направленные на имя Главы Крыма в социальных сетях. Он подчеркнул, что режим повышенной готовности в Крыму сохранится после 18 мая, когда разрешат деятельность некоторым сферам крымской экономики. При этом, по словам Главы РК, нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать.

С учетом того, что 18 мая принято решение разрешить работу различным сферам, напомню, что все ограничительные меры все еще действуют. Тот же самый режим, который действовал весь период, продолжится до 31 мая. Что касается прогулок на природе и других послаблений, ждем, когда закончится инкубационный период по тем предприятиям, которые вышли на работу ранее, после чего будем делать выводы, – сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что сотрудники организаций и предприятий, которым разрешат возобновить деятельность, должны будут получать справки установленного образца, которые дают право передвигаться по улицам.

Кроме того, Глава Республики акцентировал внимание на тезисе выступления Президента, что все выплаты мер социальной поддержки граждан должны производиться вовремя.

В связи с жалобами на большое количество некрымских автомобилей в курортных городах Сергей Аксёнов поручил правоохранительным органам чаще проводить проверочные мероприятия в части соблюдения режима самоизоляции.