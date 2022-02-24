Аксёнов не смог не заметить поток машин от приграничных городов вглубь Крыма. Но в целом ситуация спокойная

Действительно, поток машин наблюдается на трассе от приграничных Армянска и Красноперекопска вглубь Крымского полуострова. Однако ситуация находится под контролем, жителям Крыма ничего не угрожает, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня я ехал и видел большой поток машин из Армянска и Красноперекопска — кто будет себя чувствовать спокойно — может уехать, пожалуйста… Нахожусь в городе Армянске сейчас, практически в крайней точке нашей границы. В Армянске понятно, что совершаются, так сказать, действия, которые выполняют поручения нашего Президента, выполняется специальная военная операция. Все находится под контролем, ни один снаряд, ни одна мина на территорию Республики Крым не попала и не попадет, — заявил Сергей Аксёнов, который сейчас находится в Армянске.

В МЧС РК сообщили, что для приграничных районов Крыма «речь об эвакуации населения на текущий момент не ведется». В министерстве транспорта РК заверили, что автобусное сообщение на этих территориях сохраняется.

ТАСС представил комментарии глав некоторых крымских муниципалитетов.

Все неправда, — сказала глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, отвечая на вопрос ТАСС, наблюдается ли перемещение жителей в сторону Симферополя и других центральных районов Крыма. — Школы не работают, глава республики дал прямое указание. Все мы на местах и работаем. Без паники, у нас все хорошо.

Председатель райсовета Черноморского района Алексей Шипицын также сообщил ТАСС, что все органы власти работают в штатном режиме, жители не уезжают.

Все абсолютно спокойно, отъезжать смысла никуда нет. Мы готовы даже встречать беженцев при необходимости, если будут приезжать из других регионов. Мы как курортный регион, у нас инфраструктура готова, — сказал Шипицын.

Аналогичная ситуация и в Красноперекопском районе.

Идет поток машин, но я не знаю, куда люди едут. Может, кто к врачу или куда едет. Мы посмотрим, сколько будет людей (учеников в школах). В целом никаких угроз, никаких предпосылок, чтобы они не работали, я не вижу, — сказал глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что все органы власти и службы находятся на рабочих местах.

В круглосуточном режиме работают «Горячие линии»: 112, 6-02-19, 6-00-50, +79789091135 — ЕДДС. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуация находится под полным контролем наших силовых структур, — написал Брусаков.

В Симферополе обстановка стабильная и контролируемая. Власти просят горожан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

В Симферополе обстановка стабильная и контролируемая. Все предприятия, учреждения, организации работают в штатном режиме. Учебный процесс в образовательных учреждениях ведется штатно. Работа всех ресурсоснабжающих организаций и служб жизнеобеспечения продолжается в повседневном режиме. Напомню, что при возникновении нештатных ситуаций, следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, которая работает в круглосуточном режиме: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12. Работает горячая линия -112. Прошу жителей соблюдать спокойствие, — обратился к горожанам врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

Отметим, что на АЗС Крыма и Симферополя с самого утра наблюдается нездоровый ажиотаж.

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